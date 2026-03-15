Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United, Old Trafford'da Aston Villa'yı konuk etti. Kırmızı Şeytanlar mücadeleden 3-1 galip ayrılarak 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Manchester United'ın gollerini 53. dakikada Casemiro, 71. dakikada Matheus Cunha ve 81. dakikada Benjamin Sesko attı. Aston Villa'da Ross Barkley 64'te ağları havalandırdı. ManU puanını 54 yaptı, üst üste 4. maçta da puan kaybeden Aston Villa 51 puanda kaldı.

BRUNO FERNANDES TARİHE GEÇTİ

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, Casemiro ve Cunha'nın attığı gollerde asist yaptı.

Portekizli futbolcu bu sezon Premier Lig'de 16 asiste ulaştı ve 15 asistli David Beckham'ı geride bırakarak kulüp tarihine geçti.

Fernandes, ManU formasıyla bir sezonda Premier Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu.