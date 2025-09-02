KKTC Futbol Kulüpler Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kulüpler Birliği Kupası, futbolseverlerle buluşuyor. Bu yıl Akova Kulübünün efsane başkanı merhum Sermen Vudalı adına düzenlenecek olan maç, Sermen Vudalı Kulüpler Birliği Kupası adı ile oynanacak. Geleneksel hale getirilmesi hedeflenen organizasyonun ilk finali, Doğan Türk Birliği – Cihangir GSK arasında Lefkoşa Atatürk Stadı’nda 5 Eylül 2025, Cuma günü saat 19:30’da başlayacak.

KKTC Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler yaptığı açıklamada

“Amacımız bu kupanın futbolumuzda yeni bir hedef olmasıdır. Geleneksel hale gelecek olan bu organizasyonun ülke futboluna heyecan ve yenilik katacağına inanıyoruz. Tüm futbolseverleri bu tarihi karşılaşmaya davet ediyoruz!” dedi