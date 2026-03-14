Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 51. dakikada Paul Onuachu kaydetti. Nijeryalı yıldız ligde son 8 maçta 10. golünü atmış oldu.

Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 4. galibiyetini aldı ve 57 puana yükselerek Fenerbahçe ile puanları eşitledi. 4 maç sonra kaybeden Ç. Rizespor ise 30 puanda kaldı.

Ligin 27. haftasında Trabzonspor deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Rizespor ise Fatih Karagümrük deplasmanında sahne alacak.

