KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı atletler, Türkiye’nin atletizmde önemli kulüplerine transfer oldu. Federasyonun son dönemde gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra atletlerin elde ettiği başarılı dereceler meyvelerini verdi, Türkiye’nin önde gelen kulüpleri atletlerimizi bünyelerine dahil etti.

Sprinter Turgut Çelikoğlu ve yüksek atlamada gelecek vaat eden isimlerden Kazım Rüstem Gül, ENKA’ya transfer oldu. Ada Kafa ve Gürsu Gülerler daha önce Fenerbahçe forması altına dahil olurken, bu isimlere Mert Tut, Bartu Güzen ve Arda Yurttaş eklendi.

Üç adım atlama ve uzun atlama branşında Ecem Nehir Çelik ve 100 ile 200 metre branşlarında gelecek vaat eden bir diğer isim Aslıhan Kandil de Galatasaray’a transfer olan diğer atletlerimiz oldu.

Alt yaş gruplarında yer alan ve Türkiye kulüplerinin takibinde olan birçok ismin de ilerleyen zamanlarda transferlerinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Buse Savaşkan’ın olimpiyatlarda yer alması ile beraber yeni atletlerin gelişimleri açısından Türkiye kulüplerine transfer olması, beraberinde gelecek olimpiyatlara daha fazla atletimizin katılması umudunu da artırmış durumda.