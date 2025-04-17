23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105’inci yıl dönümü onuruna düzenlenen Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 471’inci sergisi, Cumhurbaşkanı Tatar tarafından YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda açıldı. Tatar “YDÜ’nün ortaya koyduğu bu enerji, sadece bu topraklarda değil, tüm dünyada yankı uyandıran bir etki yaratıyor” ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Güzel Sanatlar Mart Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının eserlerinden oluşan sergi, 16 Mayıs’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 471’inci sergisi olma özelliği taşıyan serginin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatr’ın yanı sıra; Girne Milletvekili Fikri Toros, Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Osman Karamustafa, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Üyesi Prof. Dr. Remziye Terkan akademisyenler, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Serginin açılış konuşmalarını ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ile Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Geçmişi, gelecekle buluşturan bu sergiler, tarihin koridorlarında büyük bir köprü görevi görecek.”

“Bugün, sadece bir serginin açılışında değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının kimliğini, değerlerini ve sanatını dünyaya duyurduğumuz önemli bir anı paylaşmak için toplandık” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yaşanılan tüm siyasi izolasyonlara rağmen, sanatçılarımızın eserleri, sanat diliyle mücadelemizi dünyaya taşımaktadır. Bu anlamda, burada sergilenen her bir eserde emeği geçen tüm sanatçılarımızı yürekten kutluyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sanata ve sanatçıya verdiği öneme değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bugün Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 471’inci sergini açıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bizlere sunduğu sergiler ve müzeler, geleceğe bırakılacak büyük bir mirastır. Geçmişi, gelecekle buluşturan bu sergiler, tarihin koridorlarında büyük bir köprü görevi görecek” dedi. Sanatın, insanlık için ortak bir dil olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Burada sergilenen eserler, ulusal ve uluslararası sanatçıları bir araya getirerek, dünyayla paylaşılıyor. Bu tür bir başarı ise sadece yerel düzeyde değil, küresel ölçekte de büyük bir anlam taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nin ortaya koyduğu bu enerji, sadece bu topraklarda değil, tüm dünyada yankı uyandıran bir etki yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu sergi, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan iki kıymetli değeri, ‘çocuklarımızı ve sanatı’ aynı çatı altında buluşturuyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, ‘Güzel Sanatlar Mart Sergisi’nin, 15 Nisan Dünya Sanat Günü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kesiştiği anlamlı bir zaman diliminde gerçekleştiğini belirterek “Bu sergi, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan iki kıymetli değeri, ‘çocuklarımızı ve sanatı’ aynı çatı altında buluşturuyor” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilimsel gücüne ve uluslararası başarılarına da değinen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Üniversitemiz; bilimsel araştırma, projelendirme ve bu çalışmaları ürüne dönüştürme kabiliyetiyle, yalnızca bölgemizde değil, küresel ölçekte de fark yaratmaya devam ediyor” ifadelerini kullanarak; Yakın Doğu Üniversitesi’nin, ODTU URAP’ın 2024-2025 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda, dünya genelinde en iyi ilk 10 Türk üniversitesi arasında ve aynı zamanda en iyi iki Türk vakıf üniversitesinden biri olarak yer aldığını hatırlattı.

“Bilimdeki bu öncü duruşumuzu, sanatla kurduğumuz bağla güçlendiriyouz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 471’inci sergimiz de, Yakın Doğu Üniversitesi’nin kültür ve sanat üretkenliğini gözler önüne seren önemli bir kilometre taşıdır. Sanat ve toplum arasındaki bağları güçlendirmek; genç nesillerde estetik farkındalık yaratmak, bilimsel başarılarımız kadar kıymetlidir” dedi.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Birlikte bakmanın ötesine geçelim ve her eserde, kendimizden bir iz bulalım.”

Konuşmasına, sanat ve bilimi yaşamın iki can damarı olarak tanımlayarak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, “Sanatın ve bilimin insanları nasıl birleştirdiğine dair tarihin en ilginç diyaloglarının bir tanesinden bahsetmek istiyorum” sözleri ile Albert Eintein ve Charlie Chaplin arasında geçen bir konuşmayı aktardı. Einstein’ın, Charlie Chaplin’in “City Lights” filminin galasında, sessiz sinemanın efsanesine; "Bay Chaplin, sizin sanatınızı her zaman hayranlıkla izlemişimdir. Sanatınızdaki en etkileyici şey evrenselliğiniz; tek kelime etmeden tüm dünya sizi anlıyor ve alkışlıyor" sözleri ile seslendiğini aktaran Prof. Dr. Aygenç, Chaplin’in cevabını ise “Doğru, ama sizin ihtişamınız daha büyük ve hayranlık uyandıran bir yönünüz var. ‘Görelilik Teori’niz herkes tarafından anlaşılamıyor; tek kelimesi hakkında fikir sahibi olmasalar dahi yine de hayranlık duyuyorlar ve tüm dünya sizi takdir ediyor” şeklinde olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Aygenç bu ilginç diyaloğu ise “Bu kısa diyalog gösteriyor ki; anlaşılırlık her zaman alkış getirmiyor, bazen bilinmezlik de büyük bir hayranlık uyandırıyor. Çünkü, bazı şeyleri anlamak için kelimelere değil, hissetmeye ihtiyacımız var” sözleri ile değerlendirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105’inci yaşı onuruna düzenlenen sergide emeği geçen sanatçı arkadaşlarına teşekkür eden Prof. Dr. Erdal Aygenç konuşmasını, “Kalp gözünüzün her daim açık olması dileği ile iyi seyirler diliyorum” ifadesiyle bitirdi.