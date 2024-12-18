Avrupa Sağlık Sistemleri ve Politikaları Gözlemevi’nin (HSPM) dün yayımlanan raporunda Güney Kıbrıs’taki uzun vadeli bakım, palyatif bakım, toplum hemşireliği ve rehabilitasyon hizmetlerinde parçalanmalar ve yetersizlikler bulunduğunu, bu nedenle vatandaşın bu hizmetleri alabilmek için kendi cebinden büyük meblağlar harcamak zorunda kaldığına dikkat çekildi.

Fileleftheros’a göre HSPM raporunda, sağlık sistemindeki bu bozukluk ve eksikliklerin gerek Rum yönetiminin gerekse AB’nin resmi verilerinin, Rum nüfusunun yaşlanmakta ve ihtiyaçlarının günbegün artmakta olduğunu gösterdiği bir dönemde saptandığına dikkat çekildi.

Raporda, Güney Kıbrıs’ta palyatif bakımın sağlık alanı açısından bir noksan teşkil ettiği ve hastaların palyatif bakımı için AB üyesi ülkeler arasındaki en düşük harcamanın Güney Kıbrıs’ta olduğu belirtildi. Rum tarafındaki Genel Sağlık Sistemi yasası kapsamı içerisinde olmasına karşın uzun vadeli bakım, palyatif bakım, toplum hemşireliği ve rehabilitasyonu alanında devlet yapıları olmaması nedeniyle ailelerin, bedeli çok yüksek olan özel sektöre yöneldiğine dikkat çekildi.

Rum Genel Sağlık Sistemi’nde, kapsamlı programlar içeriyor olmasına rağmen, yenilikçi ilaç ve tedavilere, psikiyatrik kurumsal tedaviye ve palyatif bakım hizmetlerine erişimde birçok zorluk olduğuna da vurgu yapıldı.