Rum yönetimi, 29 Ağustos’ta Greko Burnu açıklarında iki teknenin batması ve bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından olumsuz havalarda gemi ve teknelerin denize açılmasını yasaklamayı öngören acil önlem kararlaştırdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında dün sabah toplanan Bakanlar Kurulu, 16 Mart 2026’da karar verdiği Sahil Güvenlik Hizmetleri birimi kurulana kadar, geçici önlem olarak olumsuz hava koşullarında gemilerin denize açılmasını yasaklama ve gemi ve teknelerin zorunlu güvenli barınak ya da limanlara taşınmasını kararlaştırdı.

Rum Denizcilik Müsteşarı Maria Hacimanoli, dünkü toplantıda Denizcilik Müsteşarlığı ve yetkili devlet birimlerinin katılımıyla Demirleme Yerleri Komisyonu kurulmasına da karar verildiğini açıkladı. Komisyonun güvenlik, gemilerin demirli kalma koşulları, atıkların toplanması ve doğru yönetimi ile ilgili konularda kapsamlı inceleme yapacak.

Hacimanoli, hala yürürlükteki yasanın, olumsuz hava koşullarında denize açılma yasağının belirli kategorilerdeki gemileri kapsadığını, yeni düzenlemeyle jetski gibi kiralanan deniz unsurları ve gezi tekneleri konusundaki boşluğun giderileceğini açıkladı. Buna rağmen özel yatların, olumsuz hava koşullarında denize açılmasının yasaklanması ve zorunlu yer değiştirme konusunda yasal boşluklar bulunduğuna dikkat çekti.

Maria Hacimanoli, Bakanlar Kurulu’nun, denizde de insan hayatını korumak ve güvenli seyir koşullarını sağlamak amacıyla denize açılmayı Meteoroloji Dairesi'nin resmi bültenlerine bağlamayı hedeflediğini söyledi.

GREKO BURNU’NDA ENKAZ ARAMA, TOPLAMA VE KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Öte yandan Greko Burnu açıklarında geçtiğimiz cumartesi günü kötü hava koşulları altında batan ve Rum iş insanı Dimis Mavrupulos’un da hayatını kaybettiği “PERLA BIANCA” isimli yat ve bir kişinin operasyonla kurtarıldığı “PETSAS I” kıyı gezinti teknesinin enkazının toplanmasına dün başlandı. Olaylarla ilgili iki de soruşturma yürütülüyor.

CyprusTimes Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin, deniz yüzeyinde, dibinde ve karada yapılacak enkaz arama, bulma ve çıkarma çalışmaları için dün sabah itibarıyla bölgede NAVTEX ilan ettiği bilgisini verdi.

Philenews, Rum iş insanına ait teknenin battığı Greko Burnu körfezinin kordon altına alındığını, batan iki teknenin enkazını arama, toplama, denizden çıkarma operasyonun Rum Denizcilik Müsteşarlığı tarafından tutulan uzman bir özel şirket tarafından gerçekleştirileceğini aktardı.

Haberde, Rum polisinin, Denizcili Müsteşarlığı ve Deniz Kazalarını ve Olaylarını Araştırma Komisyonu iş birliğiyle iki araştırma yürüttüğü bilgisi verildi. Rum polisinin, iş insanı Mavropulos’un ölüm şekli ve sebebiyle ilgili araştırma ve soruşturması da devam ediyor.

Araştırmadan çıkarılacak deniz güvenliğiyle ilgili sonuçlar raporlaştırılacak ve Rum Ulaştırma Bakanlığı tarafından Avrupa Komisyonu ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne sunulacak.