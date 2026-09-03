Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis hem Güney’de hem de KKTC’de meydana gelen deniz kazalarında hayatını kaybedenlere taziye diledi, “Acı aynı acı” dedi.

Hristodulidis, şu ifadelere yer verdi:

“İki trajik olaya tanıklık ettiğimiz geçen haftaya değinmek istiyorum. Biri özgür Mağusa bölgesinde bir yurttaşımızın haksız yere yaşamını yitirmesi, diğeri ise Girne'de yaşanan çok sayıda can kaybının olduğu gemi kazası trajedisidir. İnsani trajedilerde, insani kayıplarda acı aynıdır. Devlet adına, Kıbrıs Cumhuriyeti adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyelerimi iletmek istiyorum”.