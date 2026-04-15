Güneyde gelecek ay yapılacak genel seçimin, 2028 yılında yapılacak Başkanlık seçiminde aday gösterilecekler açısından belirleyici olacağı bildirildi. Yapılan anket, genel seçimin başkanlık seçimi için bir ön eleme turu olarak algılandığını ortaya koydu.

“Noverna” şirketinin gerçekleştirdiği anketin dün, ikinci kısmını yayınlayan Politis gazetesi, vatandaşların yüzde 44'ünün, genel seçim sonuçlarının 2028 adaylarının belirlenmesinde "büyük rol" oynayacağına inandığını yazdı.

Gazete, katılımcılara 2028 yılında Başkanlık için aday olabilecek bazı isimlere oy verip vermeyecekleriyle ilişkin soru da yöneltildiğini ve Nikos Hristodulidis için katılımcıların yüzde 30’unun bu soruya “evet”, yüzde 60’ının “hayır”, yüzde 8’inin “belki”, yüzde 2’sinin de “bilmiyorum/cevaplamıyorum” yanıtını verdiğini yazdı.

Bu oranlar ankete, eski Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis için yüzde 29 “evet”, yüzde 54 “hayır”, yüzde 11 “belki”, yüzde 6 “bilmiyorum/cevaplamıyorum”, eski Müzakereci Andreas Mavroyannis için yüzde 27 “evet”, yüzde 57 “hayır”, yüzde 9 “belki”, yüzde 7 “bilmiyorum/cevaplamıyorum”, Meclis Başkanı Annita Dimitriu için yüzde 26 “evet”, yüzde 64 “hayır”, yüzde 7 “belki”, yüzde 3 “bilmiyorum/cevaplamıyorum”, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu için yüzde 17 “evet”, yüzde 72 “hayır”, yüzde 7 “belki”, yüzde 4 “bilmiyorum/cevaplamıyorum”, ELAM Başkanı Hristos Hristu için de yüzde 14 “evet”, yüzde 77 “hayır”, yüzde 5 “belki”, yüzde 4 “bilmiyorum/yanıtlamıyorum” şeklinde yansıdı.

Ankette, Hristodulidis ile ilgili devlet idaresiyle ilgili aldığı kararlara ilişkin memnuniyet de irdelendi. Katılımcıların yüzde 24’ü, Hristodulidis’in şap hastalığıyla mücadeledeki icraatlarını onaylarken, yüzde 57’si bu icraatları onaylamadı. Sivil savunmanın hazırlık durumuyla ilgili olarak ise katılımcıların yüzde 23’ü hazırlık düzeyinden memnun olduğunu, yüzde 67’sinin de memnun olmadığını ifade etti.

Gazete, anketin en güçlü bulgusunun ise vatandaşın Orta Doğu'daki savaşa ilişkin endişeleriyle ilgili olduğunu kaydederek, katılımcıların yüzde 72’sinin, "elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışı" en büyük endişe kaynağı olarak nitelendirdiğini yazdı.