Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından Kıbrıs sorununa ilişkin gerçekleştirilen kamuoyu araştırması, büyük çoğunluğun çözümden yana olduğunu ortaya koydu.

Mart ayında 500 kişi ile gerçekleşen yüz yüze ankette katılımcıların yüzde 72.01’i Kıbrıs sorununun çözümü için bir anlaşma yapılmasını istediğini belirtirken, mevcut durumun devamını kabul edilemez bulanların oranı yüzde 60.65 olarak ölçüldü.

Araştırmada, Kıbrıslı Rumlarla yeniden birlikte yaşamayı kabul edilebilir bulanların oranı yüzde 51.72 olurken, iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon modeline destek verenlerin oranı ise yüzde 78.5 gibi yüksek bir seviyeye ulaştı. Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise “iki devletli” çözüm modeline yönelik kaygılar oldu. Ankete katılanların yüzde 56.48’i bu seçeneği kaygı verici bulduğunu ifade etti.

Öte yandan ankete katılanların yüzde 74.44’ü Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyi üzerindeki artan etkisinden kaygı duyduğunu ifade etti. Benzer şekilde, çözüm müzakerelerinin durması veya sonuçsuz kalmasını kaygı verici bulanların oranı yüzde 86.64 oldu.

Ayrıca, adada yeniden gerginlik ve çatışma ihtimalinden kaygı duyanların oranı yüzde 79.76 oldu.

Anket sonuçları şöyle:

Ankete katılanların yüzde 72.01’i Kıbrıs Sorununun çözümü için bir anlaşma olmasını istediğini belirtti.

Çözümle ilgili detaylı sorulara bakıldığı zaman mevcut durumun devamını kabul edilmez bulanların oranı yüzde 60.65 oldu.

Kıbrıslı Rumlarla yeniden birlikte yaşamayı kabul edilebilir bulanların oranı yüzde 51.72

İki toplumlu, iki kesimli siyasi eşitliğe dayalı federasyonu kabul edilebilir bulanların oranı yüzde 78.5

Olası bir konfederal çözümü kabul edilebilir bulanların oranı yüzde 65.31

Üniter bir devlet yapısı içerisinde olası bir çözüm modelini kabul edilebilir bulanların oranı yüzde 29.41

Ankete katılanların yüzde 90.89’u Kıbrıs Sorunu’ndaki belirsizliği kaygı verici buluyor.

Ankete katılanların yüzde 74.44’ü Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyi üzerinde artan etkisinden kaygı duyduğunu belirtti.

Olası bir federal çözümü kaygı verici bulduğunu belirtenlerin oranı yüzde 64.17

Ankete katılanların yüzde 56.48’inin 2 devletli çözümü kaygı verici bulması da oldukça dikkat çekici

Mevcut durumun uzun yıllar değişmeden devam etmesini kaygı verici bulanların oranı yüzde 80.76

Ankete katılanların yüzde 89.88’i Kıbrıs Sorununun ekonomik gelişmeyi yavaşlatması kaygısını taşıyor.

Adada yeniden bir gerginlik ve çatışma ihtimalini kaygı verici bulduğunu belirtenlerin oranı yüzde 79.76

Doğu Akdeniz’deki enerji ve askeri gelişmeleri kaygı verici bulanların oranı yüzde 74.70

Kıbrıs Rum kesiminin son dönemde yaptığı enerji ve güvenlik anlaşmaları ise yüzde 80.37 oranında bir kesim için kaygı verici