Rum Meclisi’nde parlamenter komitelerin yapısına ilişkin görüşmeler tamamlanırken, mevcut sistemin korunmasına ve komite sayısının 16 olarak kalmasına karar verildi.

“Philenews” haber sitesine göre, daha önce boşta bulunan komite başkanlıklarının tamamı ELAM’a verildi. Yeni dağılım çerçevesinde DİSİ ile AKEL beşer, ELAM ile DİKO ise üçer komite başkanlığı aldı.

Buna göre DİSİ, önceki dönemde olduğu gibi Dışişleri, Enerji, Hukuk, Sağlık ve Kurumlar komitelerinin başkanlıklarını korudu. AKEL ise İçişleri, Tarım, Çalışma, Göçmenler ve İnsan Hakları komitelerinin başkanlıklarını elinde tutmaya devam edecek.

ELAM, Savunma, Ulaştırma ve Çevre komitelerinin başkanlığını üstlenirken, DİKO da Ekonomi, Denetim ve Eğitim komitelerinin başkanlıklarını muhafaza etti.

Komite başkanlıkları ile üyelik dağılımlarının, 17 Haziran’da yapılacak Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasının beklendiği belirtildi. Aynı oturumda Meclis Üyeleri Etik Komitesi üyelerinin de seçileceği kaydedildi.

Yeni Meclis komitelerinin yasama çalışmalarına 22 Haziran Pazartesi günü başlamasının hedeflendiği bildirildi.