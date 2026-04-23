Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, AB Konseyi’nin eski Başkanı Charles Michel’in “Türkiye’nin, NATO’nun temel müttefiki, kilit bir göç ortağı, enerji ve savunmada önemli bir unsur” olduğuna dair açıklamalarını yorumladığını yazdı.

Habere göre, Michel açıklamasında ayrıca “Avrupa çifte standartlar uygulayarak ya da gerçekliği basitleştirerek güçlenemez" şeklinde konuştu.

Michel’in açıklamalarını sosyal medya üzerinden yorumlayan Hristodulidis, “Türkiye’nin 1974 yılında Kıbrıs’ı işgal ettiğini ve bir Avrupa ülkesini işgal etmeye devam ettiğini” savundu.

Hristodulidis açıklamasında şunları kaydetti: "Sevgili Charles, çifte standarttan bahsettiğinize göre Türkiye’nin 1974’te Kıbrıs'ı işgal ettiğini ve hâlâ bir Avrupa toprağını işgal altında tuttuğunu hatırlatmak isterim.”