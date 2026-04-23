Habere göre Hristodulidis, “Associated Press” ajansına yaptığı ve dün yayınlanan açıklamasında, AB ülkesi bir üyeye yönelik askeri bir saldırıda AB’nin nasıl hareket edeceğinin net olmadığını söyledi.

Bugüne kadar böyle bir durum yaşanmadığını, bu yüzden de, AB’nin saldırı altındaki üyesine askeri yardımını öngören “42.7” sayılı maddesinin nasıl etkinleştirileceğinin net olmadığını ifade eden Hristodulidis, “42.7 sayılı maddemiz var ama üye bir devletin bunu etkinleştirmesi durumunda ne olacağını bilmiyoruz” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, söz konusu maddenin etkinleştirilmesi durumunda izlenecek süreci, kullanılacak araçları ve AB’nin tepkisinin boyutunu belirleyecek bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğini de kaydetti.