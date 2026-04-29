Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, enerji sektöründe ivedi gelişmelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

“Philenews” haber sitesine göre, Hristodulidis bugün, Chevron'un “Gelişmekte olan pazarlar departmanı başkanı” ile yaptığı görüşmede, enerji konusunun Güney Kıbrıs'ta düzenlenen gayri resmi Avrupa Konseyi Zirvesi'nin gündeminde de yer aldığını ve şu anda Avrupa için öncelikli olduğunu kaydetti.

Habere göre, Hristodulidis, bölgenin, Güney Kıbrıs ve Mısır da dahil olmak üzere, Avrupa'ya alternatif enerji yollarının geliştirilmesindeki stratejik önemini vurgulayarak, "Tahriklerin arttığı" ve farklı kaynaklar ile rotaların arandığı bir dönemde, Avrupa Birliği’nin enerji güvenliğinin güçlendirilmesinde önemli rol oynayabileceğine işaret etti.

Hristodulidis, Chevron ile ilgili anlaşmanın Bakanlar Kurulu’na sunulabilmesine yönelik iç prosedürlerin önümüzdeki haftalarda tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Habere göre Hristodulidis, konunun, gayri resmi Avrupa Konseyi görüşmeleri sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’yle de ele alındığını ve enerji projelerinin ilerletilmesiyle bölgenin enerji perspektiflerinin Avrupa'nın ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi için bölgesel iş birliğinin önemini teyit ettiğini söyledi.