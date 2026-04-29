Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), 29 Nisan 2026 tarihinde Ercan Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurul toplantısıyla yeni dönem yönetimini belirledi.

Yoğun katılımın sağlandığı genel kurulda, faaliyet ve mali raporlar üyelerin bilgisine sunularak oy birliği ile kabul edildi. Toplantıda özellikle son dönemde artış gösteren hava trafiği yoğunluğu, personel eksikliği ve buna bağlı olarak büyüyen iş yükünün yarattığı operasyonel riskler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Gerçekleştirilen seçim sonucunda HTKS’nin yeni yönetim kurulu şu şekilde oluştu:

Başkan: Kürşad Hüdaverdioğlu

Genel Sekreter: Yılmaz Çeliker

Mali Sekreter: Güven Can Çelebi

Basın Yayın Sekreteri: İsmail Hürmek

Eğitim Sekreteri: Sultan Karakaş

Sosyal İşler Sekreteri: Şenel Davutoğulları

Örgütlenme Sekreteri: Osman Yeniçeri

Genel kurulda ayrıca, önceki dönem yönetim kuruluna sendikaya sağladıkları katkılar ve yürüttükleri çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi. Yeni yönetim kurulunun, geçmiş dönemde edinilen bilgi ve tecrübelerinden yararlanarak istişare ve bilgi alışverişini sürdürme konusunda kararlı olduğu ifade edildi.

Başkan Kürşad Hüdaverdioğlu tarafından yapılan açıklamada, hava trafik kontrolörlüğünün yüksek dikkat, yoğun konsantrasyon ve kesintisiz sorumluluk gerektiren kritik bir meslek olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Uçuş emniyeti hiçbir koşulda ikinci plana atılamaz. Artan trafik yüküne rağmen yetersiz personel ve ağırlaşan çalışma şartları, hem çalışanlarımız hem de hava sahası güvenliği açısından ciddi riskler oluşturmaktadır.”

Açıklamada ayrıca, kontrolörlerin özlük haklarının iyileştirilmesi, uluslararası standartlara uygun çalışma koşullarının sağlanması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi yönünde somut ve kalıcı adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

HTKS, ilgili kurum ve yetkililerle yapıcı diyalog içerisinde çözüm üretmeye hazır olduğunu belirtirken, gerekli adımların atılmaması halinde üyelerinin haklarını korumak adına her türlü demokratik ve yasal mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini kamuoyuna duyurdu.