Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi ve Sağlık Komitesi Başkanı Teksen Köroğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın, biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılmasında uygulanan Avrupa Birliği (AB) standartlarından vazgeçtiğini iddia etti.

Bilimsel güvencenin zayıflaması durumunda ülkeye kalite güvencesi tartışmalı biyosidal ürünlerin girme riskinin de artacağını ifade eden Köroğlu, sistemdeki değişikliğin nedenin açıklanmasını istedi.

Teksen Köroğlu yaptığı yazılı açıklamada, 2018'de yürürlüğe giren AB ile uyumlu sistemden vazgeçilmek istendiğini savunarak bunun nedeninin anlaşılmaz olduğunu kaydetti.