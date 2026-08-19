Birleşik Kıbrıs-İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Selma Eylem’in yaşadıklarıyla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e mektup gönderdi.

İnisiyatifte yer alan örgütler arasında bulunan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) imzasıyla yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin, 28 Temmuz’daki sivil toplum örgütleriyle toplantısında, 108 örgütün onayladığı inisiyatifin ortak bildirisini, inisiyatif temsilcisi Selma Eylem’in, Guterres’e sunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Eylem’in toplantıdaki kısa konuşmasında, “bir çözüme ulaşılmasının aciliyetini dile getirdiği, Kuzey'deki demografik gelişmeler, Kıbrıs Türk halkının kimliğini ve karakterini etkileyen baskılar ve siyasi iradesinin aşındırılması hususları ile ilgili endişelere değindiği” kaydedildi.

Toplantının ardından Eylem’in, ifade ettiği görüşlere yönelik olarak basın ve sosyal medyanın bazı kesimlerinden yoğun eleştirilere ve kişisel saldırılara maruz kaldığı belirtilen açıklamada, 13 Ağustos’ta ise Adli Şube biriminde görevli bir polis çavuşunun, Eylem ile iletişime geçerek, toplantıdaki açıklamalarıyla ilgili sorgulanmak üzere ifade vermeye çağrıldığı kaydedildi.

Eylem’in ortada herhangi bir şikâyet veya suçlama olup, olmadığını sorduğunda kendisine herhangi bir şikâyet veya suç bulunmadığının söylendiği belirtilen açıklamada, polis memurunun, bir “resmi belgeye” atıfta bulunarak, Eylem’in ifade vermek üzere gelmesini talep ettiği ileri sürüldü.

Avukatıyla görüştükten sonra Eylem’in ifade vermeye gitmediği, bu gelişmelerin daha sonra kamuoyuna da yansıdığı kaydedilen açıklamada, Birleşik Kıbrıs-İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin, konunun, BM Genel Sekreteri’ne iletilmesi gerektiğine karar verdiği ve 17 Ağustos tarihinde bir mektubun BM Genel Sekreteri’ne gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, mektubun, inisiyatifin söz konusu duruma ilişkin değerlendirmesini tüm ayrıntılarıyla ortaya koyduğu ve Genel Sekreter’den konuyu Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesini talep ettiği kaydedildi.