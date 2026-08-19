Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sağlık Komitesi, BBC’nin, KKTC’deki tüp bebek uygulamalarına ilişkin yayımladığı iddialara işaret ederek, Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama istedi.

TDP Sağlık Komitesi’nden yapılan açıklamada, BBC’nin araştırmasında, çoğunluğu İngiliz en az 30 çocuğun, ailelerinin seçtiği sperm veya yumurta donörlerinden farklı donörler kullanılarak dünyaya gelmiş olabileceğine ilişkin iddialar yer aldığına dikkat çekildi.

"Sağlık Bakanlığı’nın artık susma, bekleme veya konuyu geçiştirme lüksü yoktur” denilen açıklamada, iddiaların doğru olması halinde konunun basit bir tıbbi hatayla açıklanamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, bir kişinin açık rızasıyla seçtiğini düşündüğü donör yerine başka bir kişiye ait üreme hücresinin kullanılmasının; hasta onamı, tıbbi güven, genetik ve sağlık geçmişinin izlenebilirliği ile çocuğun biyolojik kökenine ilişkin hakları bakımından son derece ağır sonuçlar doğurabileceğine de dikkat çekildi.

Donörlerin fiziksel özellik, boy, kilo, eğitim durumu, meslek, kişilik ve benzeri kriterlerle sunulduğuna ilişkin iddiaların da ayrıca tıbbi ve etik açıdan değerlendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, BBC’nin daha önce yayımladığı ilk araştırmanın ardından Sağlık Bakanlığı’nın konuyu ihbar kabul ederek soruşturma başlattığını kamuoyuna duyurduğu, ancak soruşturmanın sonuçlarının açıklanmadığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in kamuoyunun karşısına çıkarak soruşturmanın geldiği aşamayı izah etmesi gerektiği de vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı’na iddialar üzerine sorular da yöneltilen açıklamada, tüp bebek sektörünün ülke açısından önemli bir sağlık alanı olduğu vurgulandı ve iddiaların bağımsız, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmayı zorunlu kıldığı belirtildi.

Devletin görevinin ülkenin itibarını korumak olduğu da belirtilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı soruşturmanın sonuçlarını gecikmeden açıklamaya, gerekli bağımsız incelemeleri başlatmaya ve kamuoyunu eksiksiz biçimde bilgilendirmeye çağrıldı.