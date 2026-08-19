Halkın Partisi (HP) Sözcüsü Aral Moral, ülke güvenliğinin bireysel silahlanmanın artırılmasıyla değil, güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi ve sistemsel adımların hayata geçirilmesiyle sağlanabileceğini belirtti.

Moral, yazılı açıklamasında, Başbakan Ünal Üstel’in dün katıldığı canlı yayında, silah izinleriyle ilgili olarak “silah izni verdik, imkan olursa yine veririz” yönündeki sözlerini eleştirdi.

Hükümetin görev süresi boyunca kime, hangi gerekçeyle ve hangi kriterlere göre tabanca izni verildiğini daha önce sorduklarını belirten Moral, Halkın Partisi olarak Bilgi Edinme Yasası kapsamında da bu bilgileri öğrenmeye çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını ifade etti.

Ülkedeki güvenlik sorunlarının bireysel silahlanmayı artırarak ve “gerekirse yine veririz” yaklaşımıyla çözülemeyeceğini savunan Moral, trafikte yaşanan tartışmalarda dahi taraflardan birinin diğerine tabanca çektiği bir dönemden geçildiğini kaydetti.

Başbakan Üstel’in ülkedeki bireysel silahlanma konusunda bir “gailesi” olmadığını ileri süren Moral, bugün hala tabanca izinlerinin hangi kriterlere göre ve kimlere verildiğinin “ciddi bir muamma” olduğunu savundu.

Moral, “Sorulduğunda ise ‘polisimize ve iş insanlarımıza’ denilerek geçiştirilmeye çalışılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Son dönemde medyada da yer alan ve trafikte yaşanan tartışmalarda taraflardan birinin diğerine tabanca çektiği, tabanca gösterdiği veya tabancayla tehdit ettiği yönündeki haberleri anımsatan Moral, ülkede huzur ve güvenliğin sağlanması için bireysel silahlanmanın artırılması yerine güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Moral, ülkeye giriş ve çıkışların denetim altına alınması, Türkiye ile sicil paylaşım sisteminin hayata geçirilmesi ve Polis Genel Müdürlüğü’nün talep ettiği güncel teşkilat yasasıyla kadro sayısının artırılmasının güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi açısından gerekli adımlardan bazıları olduğunu belirtti.

Moral, “Silah izni verdik, imkan olursa yine veririz” demenin ve bu yöndeki niyeti beyan etmenin yaşanan sorunları ortadan kaldırmayacağını ifade etti.