Miracle IVF Centre, BBC’de yayımlanan bir haberin; Dr. Firdevs Uğuz Tip ve merkez bakımından maddi gerçeği tam, doğru ve dengeli biçimde yansıtmadığı, eksik, tek taraflı ve yanıltıcı olduğu kanaatinde olduklarını belirtti.

Miracle IVF Centre’dan yapılan yazılı açıklamada, basın özgürlüğü ve kamu yararı ilkelerinin; yöneltilen suçlamalar kanıtlanmadan yayımlanmasına ve resmi belgelerin göz ardı edilmesine gerekçe oluşturamayacağı kaydedildi.

BBC’de yayımlanan haberde, çoğunluğu İngiliz olduğu belirtilen en az 30 çocuğun, ailelerinin seçtiği sperm veya yumurta donörlerinden farklı donörler kullanılarak dünyaya gelmiş olabileceğinin ileri sürüldüğü; bu vakalardan 15’inin Doğuş Tüp Bebek Merkezi’ndeki işlemlerle bağlantılı olduğunun iddia edildiği ve Dr. Firdevs Uğuz Tip’in adının da haberde yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada, BBC tarafından Dr. Firdevs Uğuz Tip ve Miracle IVF Centre’a yöneltilen iddialar bakımından, taraflarına bugüne kadar şahsi veya kurumsal sorumluluğu ortaya koyan herhangi bir somut belge, hasta bazlı kayıt veya geçerli hasta yetkilendirmesi sunulmadığı belirtildi.

Resmi devlet kayıtları, Sağlık Bakanlığı’nın denetim sonucu ve BBC’ye gönderilen ayrıntılı cevapların kamuoyuna gerektiği gibi aktarılmadığı kaydedilen açıklamada, Dr. Tip’in kapsamlı ve belgeli açıklamalarının ise kısa bir inkâr cümlesine indirgenerek yansıtıldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın 23 Temmuz 2026 tarihli resmi yazısına atıf yapılan açıklamada, Doğuş Tüp Bebek Merkezi ile Miracle IVF Centre’ın aynı hukuki ve kurumsal yapı olmadığına dikkat çekildi.

Resmi yazıya göre, Dr. Firdevs Uğuz Tip’in 2009–2015 yılları arasında Doğuş Tüp Bebek Merkezi’nde yalnızca Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yaptığı, bu dönemde sorumlu hekim sıfatı taşımadığı ifade edildi. Ayrıca Dr. Tip’in 2019 yılı öncesinde herhangi bir merkezde sorumlu hekim olarak kayıtlı bulunmadığının teyit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Miracle IVF Centre’ın 18 Nisan 2019’da ruhsat alarak faaliyete başladığı, Dr. Tip’in sorumlu hekimlik görevine de bu tarihte başladığı bilgisine yer verildi.

Bu çerçevede, merkezin hukuken mevcut olmadığı 2011–2015 dönemine ilişkin iddiaların Miracle IVF Centre’a isnat edilmesinin kronolojik ve hukuki gerçeklikle bağdaşmadığına işaret edildi.

- “Sağlık Bakanlığınca yapılan denetimin sonucu göz ardı edildi”

BBC yayınlarının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimin sonucunun göz ardı edildiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu resmi denetim sonucunu, kapsamını aşan bir anlam yüklemiyoruz. Ancak incelenen dosya bakımından herhangi bir eksiklik veya mevzuata aykırılık bulunmadığına ilişkin resmi tespitin, BBC ve onu kaynak gösteren yayın kuruluşları tarafından kamuoyundan saklı tutulmasını veya önemsizmiş gibi göz ardı edilmesini de kabul etmiyoruz.”

Açıklamada, Dr. Tip veya merkezin 18 Nisan 2019 sonrasındaki faaliyetleri bakımından yasa veya mevzuata aykırılık gerçekleştirdiğine ilişkin taraflarına bildirilmiş herhangi bir resmi makam kararı veya kesinleşmiş tespit bulunmadığı belirtildi.

BBC'nin, Miracle IVF Centre’da tedavi gördüğünü ve ileri sürülen iddialarla bağlantılı olduğunu savunan herhangi bir hastanın dosyasını paylaşmamasının eleştirildiği açıklamada, süreç içerisinde BBC’den geçerli hasta rızası ve somut belgenin defalarca talep edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Miracle IVF Centre’ın 18 Nisan 2019 tarihinde ruhsat alarak faaliyete başlamasından itibaren KKTC’de yürürlükte bulunan yasa ve mevzuata, Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine, mesleki ve etik standartlara ve hasta haklarına uygun olarak faaliyet gösterdiğini açıkça beyan ettiği de belirtildi.

“İlgili mevzuat ve merkezin uygulamaları çerçevesinde sperm örnekleri uluslararası akreditasyona sahip sperm bankalarından temin edilmektedir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, yumurta donörlerinin ise yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun biçimde merkez tarafından seçildiği kaydedildi.

Miracle IVF Centre, açıklamasında BBC’ye ve haberi yayımlayan basın kuruluşlarına çağrıda bulunarak, iddiaları destekleyen belgeleri ve hasta rızalarını sunmaları, Sağlık Bakanlığı’nın 23 Temmuz ve 14 Ağustos 2026 tarihli resmi yazılarını görünür şekilde aktarmaları ve Miracle IVF Centre’a 2019 öncesi sorumluluk yüklememeleri istendi.

Açıklamada, doğrulanmamış iddiaların kanıtlanmış olgular gibi sunulması, 2019 öncesine ait olayların Miracle IVF Centre’a isnat edilmesi ve resmi belgelerin göz ardı edilmesi nedeniyle kurumun ve Dr. Firdevs Uğuz Tip’in kişilik hakları ile mesleki ve ticari saygınlığını korumak amacıyla gerekli tüm hukuki ve idari yollara başvurma hakkını saklı tuttuğu ifade edildi.