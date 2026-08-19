Bağımsızlık Yolu, Meclis Komitesi'nden geçen karma oyun kaldırılmasına yönelik yasa değişikliği önerisinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Bağımsızlık Yolu, yasa değişikliği önerisi ile partiye mühür vuran vatandaşın mührünün 50 oy, bağımsız adaya mühür kullanan vatandaşın mührünün 1 oy sayılacağı bir düzenleme öngörmenin, yasama organının eşitlik ilkesini ihlal edecek şekilde hareket etmesini beraberinde getireceğini kaydetti.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Cansu N. Nazlı, yazılı açıklamasında, ilgili düzenlemenin bu yönüyle Anayasa’nın 68’inci ve 8’inci maddelerine aykırı olduğu kanaatinde olduklarını belirtti.

Nazlı, bu sebeple mevcut haliyle karma oyun kaldırılmasını öngören yasa değişikliği önerisine karşı olduklarına işaret ederek, karma oyun kaldırılmasının gerekçelerinden biri olarak sunulan, kullanılan karma oyların yanmasının sebebinin karma oy değil, çarşaf oy pusulası olduğunu dile getirdi.

Seçmenin oyunu ideolojilere vermesinin ideal olduğunu, ancak yasa değişikliği yaparak vatandaşın oy verme davranışını, seçim kültürünü, siyasi alışkanlıklarını değiştirmenin mümkün olmadığını ifade eden Nazlı, eleştirilerde bulundu, yasa değişikliği ile siyasi yaşam, oy verme kültürü ve seçmen davranışlarının değiştirilemeyeceğini kaydetti.

Nazlı, karma oyu kaldıran yasa değişikliği önerisine mevcut haliyle seçme ve seçilme hakkını ve eşitlik ilkesini ihlal ettiği için karşı olduklarını vurgulayarak, siyasi partileri, seçim yerine eğitim, sağlık, çalışma yaşamı, ulaşım, iletişim, enerji gibi toplumun temel meselelerinde ne önerdiklerini açıklamaya ve siyasi programı merkeze alan bir seçim çalışması yürütmeye çağırdı.