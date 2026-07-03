Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli Rabikan NALBANT, 21 Haziran 2026 tarihinde geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybederek, 03 Temmuz 2026 tarihinde saat 04.30'da vefat etti.

27 Temmuz 1971 tarihinde Gazimağusa'da dünyaya gelen Rabikan NALBANT, 1988-1990 yılları arasında askerlik görevini tamamladıktan sonra, 02 Ağustos 1999 tarihinde Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında göreve başladı. Yaklaşık 27 yıllık görev süresi boyunca Gazimağusa Bölge Müdürlüğü ile İskele Bölge Müdürlüğünde başarıyla görev yapan NALBANT; çalışkanlığı, görev bilinci, özverili hizmet anlayışı ve örnek kişiliğiyle teşkilatımıza önemli katkılar sağlamış, mesai arkadaşlarının sevgi, saygı ve takdirini kazanmıştı.

Yenierenköy'de ikamet eden, evli ve iki çocuk babası olan Rabikan NALBANT'ın vefatı, başta ailesi olmak üzere Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı camiasını ve kendisini tanıyan herkesi derin bir üzüntüye boğdu.

Merhum Rabikan NALBANT'ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Yeşilköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.