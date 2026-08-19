Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, kamu reformunun acil ihtiyaç olduğunu belirterek, “Liyakate dayalı bir devleti yeniden inşa etmeliyiz” dedi.

HP heyeti, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği’ni ziyaret ederek, Başkan Özer Çelik ve Dernek mensuplarıyla bir araya geldi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Halkın Partisi Genel Başkanı Özersay’a, Genel Sekreter Turgut Alas, Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir ve partililer eşlik etti.

-Özersay

Özersay ziyarette yaptığı konuşmada, devletin ve kamunun bir an önce ayağa kaldırılması gerektiğini belirterek, liyakate dayalı bir devlet yapısı için kamu reformunun acil bir ihtiyaç olduğu kaydetti.

“Göreve gelir gelmez Halkın Partisi olarak bu konuda adım atmakta kararlıyız.” diyen Özersay, geçici işçi statüsünün yeniden ele alınması gerektiğini belirttti.

Üçlü kararnamenin kapsamının daraltılması gerektiğini kaydeden Özersay, “Kamu hizmetinde dijital dönüşüm de artık kaçınılmazdırç.” dedi.

-“Kriz yönetiminde rüştümüzü ispat etmiş bir partiyiz”

Ziyarette ekip arkadaşlarını da tanıtan Özersay, “Son beş yıldır parti içinde yeniden yapılanmaya gittik, tüzüğümüzü değiştirdik ve kadromuzu yeni görevlerle ülke yönetimine daha hazır hale getirdik. Kamuda ve özelde gerçekten başarılı, tecrübe sahibi ve güvenilir isimler partimize katıldı. Böylece çok daha güçlü bir kadroyla yolumuza devam ediyoruz.” diye konuştu.

Halkın Partisi’nin hükümet ortağı olarak pandeminin yönetilmesinde başarılı bir iş çıkardığını kaydeden Özersay, “Halkın Partisi, kriz yönetiminde rüştünü ispat etmiş olan bir siyasi partidir ve tecrübe sahibidir. Bugün ülkenin içinde bulunduğu hal de bir kriz durumudur.” dedi.