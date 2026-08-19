Temmuz ayında, Güney Kıbrıs’ın iki önemli turizm pazarı olan Polonya ve Almanya da dahil 15 ülkeden 13’ünden turist gelişlerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre düşüş yaşandığı, ülkeye gelişleri kurtaranın İsrail olduğu haber verildi.

Fileleftheros’un “Temmuz Gelişlerinde Bizi İsrail Kurtardı” başlıklı haberinde Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı verilere dayandırdığı habere göre Temmuz 2026’da gelen turist sayısı 582 bin754 ile geçen yılın aynı ayına (Temmuz 2025’te 589 bin 116) göre yüzde 1,1 azaldı. Ocak-Temmuz 2026’da toplam gelen turist sayısı 2 milyon 238 bin ile 2025’in aynı dönemine (2 milyon 432 bin 129) göre yüzde 8 düştü.

Temmuz 2026’da İngiltere’den gelen turist sayısı 185 bin 981 ile toplam gelen turist sayısının yüzde 31,9’unu oluşturdu. İsrail’den gelen turist sayısı 119 bin 293 ile yüzde 20,5’ini, Polonya’dan 36 bin 912 ile yüzde 6,3’ünü, Almanya’dan 21 bin 338 ile yüzde 3,7’sini, İsveç’ten 19 bin 899 ile yüzde 3,4’ünü oluşturdu.

Bu veriler, Güney Kıbrıs’ın en büyük turizm pazarı olan İngiltere’den gelişlerin inişli-çıkışlı (Temmuz 2024’te 186 bin 751, 2025’te 189 bin 730, 2026’da 185 bin 981) seyrettiğini gösteriyor. İsrail’den turist gelişlerinde ise tırmanış gözlemlendi. Bu ülkeden 2024’te gelen turist sayısı 71 bin 238, 2025’te 76 bin 557, 2026’da ise 119 bin 293 oldu.

Son yıllarda önemli bir turizm pazarı haline gelen Polonya’dan gelişler 2025’e göre 2026’da yüzde 16,6, Almanya’dan yüzde 9,9 oranında azaldı.