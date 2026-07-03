Hırvatistan'ı 90+4'te yıkan Portekiz son 16'da

2026 FIFA Dünya Kupası (FIFA 2026) son 32 turunda Avrupa'nın iki önemli takımı Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Toronto'da hissedilen 40 derece sıcaklık ve yüksek nem oranına karşın tribünleri dolduran 43 bin futbolseverin oluşturduğu atmosferle karşılaşma hızlı bir tempoyla başladı.

Hırvatistan'ın baskıyı kabullenip yarı sahayı neredeyse hiç geçmediği maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Hırvatistan, 53. dakikada Ivan Perisic'in golüyle dev müsabakada 1-0 öne geçti.

Portekiz, VAR incelemesinin ardından 66. dakikada penaltı kazandı. 68. dakikada atışı kullanan Cristiano Ronaldo, sağ tarafa uzanan kaleci Dominik Livakovic'i mağlup ederek skora dengeyi getirdi: 1-1

Portekiz, 90+4. dakikada Gonçalo Ramos'un attığı kafa golüyle 2-1 öne geçti.

Mücadelede başka gol olmadı ve sahadan 2-1 galip ayrılan Portekiz, son 16 turunda İspanya'nın rakibi oldu.

Ronaldo iki rekorla tarihe geçti

Bu arada 41 yıl, 147 günle Dünya Kupası eleme turlarında forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını elde eden Ronaldo, kariyerinin ilk eleme turu golünü de Hırvatistan'a karşı attı. Ronaldo, turnuvanın eleme turlarında gol atan en yaşlı futbolcu olarak da tarihe geçti.