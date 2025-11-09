Stat: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Emirhan Yılmaz, Yusufcan Dönder

Küçük Kaymaklı: İdris Yekli, Emre Nazik, Sena Develioğlu, Derviş Yönlüer, Deran Çöllo, Quentin Ghislain Debouto, Pape Cheikhou Marega, Arcan Erçelik, Rasheed Ibrahim, Kadir Çetinkaya, Bahadır Göçben

Çetinkaya: Mehmet Şakar, Batuhan Calban, Ali Nazlıoğlu, Orhan Çokbekler, Ussumane Djabi, Muammer Tip, Cemal Şevket Kurt, Yasin Doğan, Pacome Loua, Yusuf Kondoz, Kadir Erol

Goller: 61’ Pape Marega (Küçük Kaymaklı), 59’ Cemal Şevket Kurt, 90+3’ Ussumane Djabi (Çetinkaya)

Kırmızı Kartlar: 43’ Debouto, 70’ Derviş (K. Kaymaklı), 59’ Kadir Erol (Çetinkaya)

AKSA Süper Lig’in 8. haftasında Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda Küçük Kaymaklı ile Çetinkaya karşı karşıya geldi. 3 kırmızı kart ve 2 penaltı kararının çıktığı maçı 2-1’lik skor ile Çetinkaya kazandı. Maçın ilk yarısında iki takım da gol bulma becerisi göstermezken, K. Kaymaklı’dan Debouto 43’üncü dakikada çift sarı karttan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

59.dakikada Cemal Şevket Kurt, topu ağlara göndererek Çetinkaya’yı 1-0 öne geçirdi. Aynı dakikada Çetinkaya’dan Kadir Erol sebebiyet verdiği penaltı sonrasında kırmızı kart gören bir diğer oyuncu oldu. Penaltıda topun arkasına geçen Marega’nın vuruşu gol olmazken, oyuncu kendi topunu tamamlayarak skora denge getirdi 1-1.

70’inci dakikada Küçük Kaymaklı’dan Derviş, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

82’de Çetinkaya penaltı kazanırken, Djabi’nin vuruşunu kaleci İdris kurtardı.

Maçın 90+3’üncü dakikasında konuk takım öne geçti. Günün suskun ismi Djabi kaydettiği golle takımını 2-1’lik üstünlüğe taşıdı ve mücadele bu skor işe sona erdi.