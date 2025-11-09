Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 8. hafta maçında

Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Hamitköy – Göçmenköy maçını Turgay Misk yönetti. Maça fırtına gibi giren Göçmenköy, Hamitköy karşısında Berkay, Eran ve Mehmet Göçben’in golleriyle 25 dakikada skoru 0 – 3 yaptı. İlk devrenin don bölümünde kendine gelen Hamitköy’de Sinan’ın ortasında 6 pasta topa iyi yükselen Mustafa kafayla golü attı. 1 – 3

İkinci devrede Hamitköy daha baskılı görünse de oyun kontörlünü bırakmayan Göçmenköy rakibine pek pozisyon vermedi. Kontra ataklarda zaman zaman pozisyon da bulan Göçmenköy’de uzatma anlarında sağdan Cemal’ın ortasında kolay topu elinden sektiren kaleci Hasan’ın hatasında Mehmet Yapıcıel’e sadece dokunmak kaldı. 1 – 4