Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Karpaz bölgesinin güzel sahillerinden biri olan ve uzun zamandır kullanım dışı kalan Yudi Sahili, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinin alışmalarıyla halkın yeniden hizmetine sunuldu.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesinin doğal güzellikleri korumak ve halka daha temiz, güvenli ve erişilebilir yaşam alanları sunmak amacıyla belediye imkanları çerçevesinde yürüttüğü kapsamlı çalışmalar kapsamında Yudi deniz sahilinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Belediyenin sahil şeritlerini yalnızca yaz aylarında değil, yıl boyunca halkın nefes alabileceği, keyifle vakit geçirebileceği alanlara dönüştürmek hedefiyle ekipler aralıksız çalışmaktaya devam ettiği bildirildi..

Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun vizyoner liderliğinde, “denizle buluşan temiz çevre, güçlü yerel yönetim” anlayışıyla bölgenin her köşesinde olduğu gibi kıyı alanlarında da halk için yeniden şekillenmekte olduğu belirtiliyor.

Yudi bölgesi sahilinin halka açılması özellikle bölge halkını mutlu ederken, Karpaz bölgesinde kamp yapmak isteyenleri mutlu etti.