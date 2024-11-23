Drift NEU organizasyonu ileiki gün olarak planlanan sezonun ikinci yarışı 23 Kasım 2024 Cumartesi günü yapılan sıralamalarla başladı. Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde, İkas Süermarket yanında, Dr.Suat Günsel Camii ve MOE Açık hava sahnesi önünde hazırlanan pistte yapılan sıralamalarda 23 pilot piste çıktı. Yaklaşık 10bin kişilik tribün kapasiteli, dünya standartlarında güvenliği ve oldukça detaylı düşünülerek hazırlanan organizasyonda pilotlar ikişer kez piste çıkarak en iyi puanı elde etmeye çalıştı.

İlk sırayı Yücebaş aldı

Drift NEU 2024 Kuzey kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ikinci yarışı için piste çıkan pilotlardan, 2 kez KKTC Drift Şampiyonu İbrahim Yücebaş 82.7 puan ve 78.7 puan elde ederek zirvede yer almayı başardı. Nefes kesen mücadele sonunda 3 kez KKTC Drift şampiyonu Enver Haskasap da 82.7 puan elde etti ve zirveyi paylaştı. Ancak Haskasap’ın ikinci puanı daha düşük olduğu için ikinci sırayla yetindi. Ahmet Öksüzoğluları 73.7 puan, Yusuf Çocuk 71 puan, Ahmet Bağrıaçık 70.3 puan, Fahim Reza 70 puan, Altan Çocuk 63 puan ve Celal Erülkü 62.7 puanla ilk sekiz sırayı oluşturdular.

Sıralama puanlarına göre eşleşmeler belirlendi

24 Kasım 2024 Pazar sabahı saat 09.30’da resmi antrenmanlarla ikinci gün heyecanı başlayacak.11.00’de seyirci selamlanın ardından Semi Pro İkili mücadeleleri12.30’da, Pro Kategori ikili mücadeleleri ise 14.30’da başlayacak. Sıralamalarda elde edilen puanlara göre önce Semi-Pro kategoride eşleşmeleri ardından da Pro kategori eşleşmeleri yapılacak. Ülkemizn şampiyon pilotları ve bir çok başarılı sporcusunun yanı sıra Türkiye’den yarışa katılan 5 sporcu ile bu nefes kesecek heyecanın tamamlanmasının ardından yarışın ödül töreni 16.30’de İkas Süpermarket önünde gerçekleştirilecek ve organizasyon “After Party” ile tamamlanacak.

Program-24 Kasım Pazar

09.30 Resmi Antrenmanlar

11.00 Seyirci selamlama

12.30 Semi-Pro ikililer

14.30 Pro ikililer

16.30 Ödül Töreni

17.00 After Party

Sıralama Puanları: