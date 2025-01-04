Hentbol’da U18 liginin artık sonuna gelindi. Kadınlar final ilk maçında DİGEM ile Şahlan takımları dün akşam karşı karşıya gelirken, erkeklerde ise play-off üçüncü karşılaşmasında YDÜ ile Yükseliş takımları karşılaştı.

Kadınlarda ilk maç DİGEM’in:37-24

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final ilk karşılaşmasında DİGEM ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna oyun üstünlüğünü elinde tutan DİGEM ilk devreyi rakibi Şahlan karşısında 14-9 önde kapatırken, karşılaşmayı da 37-24 galibiyetle noktalayarak final ilk maçını kazanan taraf oldu.

UKÜ’nün rakibi YDÜ oldu

Kadınlar karşılaşmasının ardından oynanan erkekler play-off üçüncü ve son maçında YDÜ ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. Nefeslerin kesildiği karşılaşmanın ilk devresini Yükseliş takımı rakibi YDÜ karşısında 10-7 önde kapatırken, ikinci devrede yüksek tempoda oynanan mücadelede müthiş bir geri dönüş yapan YDÜ, sahadan 25-24 galip ayrılarak finalde UKÜ’nün rakibi oldu.