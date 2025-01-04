İç transferde dün Semih Ünal’dı ile anlaşma sağlayan Miracle Değirmenlik, Küçük Kaymaklı’dan sezon başı kiralık olarak kadrosuna kattığı Mehmet Özeralp ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Küçük Kaymaklı kulübü ile özel bir anlaşması olan ve sezon sonunda belli bir miktara serbest kalma hakkı bulunan Mehmet Özeralp bu hakkını Miracle Değirmenlik’ten yana kullanacağı belgeyi imzalayarak önümüzdeki sezondan başlamak suretiyle 4 yıllığına Miracle Değirmenlilk ile anlaşma sağladı.