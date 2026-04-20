Süper Ligi ekibi Lefke Türk Spor Kulübü’nde teknik direktör Derviş Kolcu ve ekibinin istifasının ardından gözler kulüp yönetimine çevrilmişti. Beklenen açıklama gecikmeden geldi.

Lefke’de takımın başına Lefke’nin eski futbolcularından oluşan yeni bir teknik ekip getirildi. Buna göre, Fırat Ömür ve Azmi Coşkun teknik sorumluluk görevini üstlenirken, yardımcı antrenörlük görevine Kemal Solkanat getirildi.

Ligdeki son beş maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Lefke, 27. haftayı 29 puanla 12. sırada play-out hattı içinde tamamladı.

CAMİA MEMNUN

Kulübe yakın kaynaklar, yeni teknik ekibin göreve hızlı bir şekilde başladığını ve takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdiğini belirtti. Lefke camiasını yakından tanıyan isimlerin göreve gelmesi, taraftarlar arasında da olumlu karşılandı.

Yeni teknik heyetin ilk sınavı ise oldukça kritik olacak. Lefke, hafta sonu oynanacak Küçük Kaymaklı karşılaşmasına yeni kadrosuyla çıkacak. Zorlu mücadele öncesinde takımda moral ve motivasyonun üst seviyeye çıkarılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Alınan bu kararın hem takım içindeki birlikteliği güçlendirmesi hem de sahaya olumlu yansıması bekleniyor. Lefke taraftarı ise yeni teknik ekiple birlikte takımın yeniden çıkış yakalamasını umut ediyor.