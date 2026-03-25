Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı hayvancı vatandaşlarımız, yaklaşık 1 aydır yaşadıkları sorunu bize gönderdikleri fotoğraflarla bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.

Yaklaşık 1 aydır ürettikleri sütlerin ara ara yere boşaltılarak heba edildiğini söyleyen hayvancı vatandaşlarımız “Bu dönem her zaman hayvancı için sıkıntılı bir dönem olmuştur. Ancak bu yıl sıkıntımız katlanarak büyüdü. Geçmiş yıllarda bu dönemde bir defa belki sütümüzü yere boşaltmak durumunda kalmıştık. Ancak bu yıl neredeyse hafta da bir kez sütümüzü yere boşaltmak zorunda kalıyoruz” diyerek sıkıntılarını paylaştılar.

Özellikle büyük kapasitedeki büyükbaş hayvan çiftliği sahiplerinin haftada bir kez soğuk zincir süt depolarını yere bırakmalarının anlamının aylık bir asgari ücret tutarında sütün yere dökülmesi anlamına geldiğine dikkat çekildi.

Bu gidişatın devam etmesi durumunda hayvancının iflas bayrağını çekeceğini ifade eden hayvancı vatandaşlarımız ilerleyen günlerde hükümetin bu duruma bir çözüm önerisi getirmesini beklediklerini sözlerine eklediler.