Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas önceki gün bakanlığının 2025 yılı icraatlarıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi ve toplantıda 2026 hedefleriyle ilgili bilgi de verdi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “Caydırıcılık Gücünü Güçlendirmek” başlıklı haberinde, Palmas’ın basın toplantısında yaptığı konuşmada 2026 yılına yönelik planlamalarını açıkladığını yazdı.

Palmas, 2026 yılı hedeflerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin caydırıcı gücünü arttırmak” olduğunu ifade ederek “silahlanma programlarına devam edilmek suretiyle RMMO’nun operasyonel gücünü arttırmayı hedeflediklerini” vurguladı.

Askeri altyapıların güçlendirilmesine de önem verileceğini, “Evangelos Florakis Deniz Üssü ile Baf’taki Andreas Papandreu Askeri Havaalanının genişletilmesi faaliyetlerinin planlandığını” belirten Palmas, inşaat çalışmalarının 2027 yılında başlayacağını ifade etti.

AB savunma programı SAFE'den Güney Kıbrıs'a 1 milyar 18 milyon euro ödenek ayrılmasının onaylandığını hatırlatan Palmas, savunma sanayi ve Rum şirketlerin bu alandaki gelişimlerine destek verileceğini vurguladı.

Güney Kıbrıs’ın uluslararası savunma alanındaki varlığını arttırmayı hedeflediklerini ve bu çerçevede İsrail, Mısır, Ürdün ve diğer ülkelerle işbirliklerinin öngörüldüğünü belirten Palmas, ABD’yle de işbirliğinin gelişmeye devam ettiğini, 2026'da New Jersey'e bakanlık temsilcisi atanacağını söyledi.