Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde ilkbahar aylarını yaşadığımız bugünlerde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin kuraklık nedeniyle sıkıntılı oldukları bildiriliyor.

Bize ulaşan bilgilere göre, özellikle büyükbaş hayvancılıkla uğraşan hayvancıların hayvanlarına yeşil ot yedirmeyi yaz aylarında da devam ettirmek için son yıllarda başvurduğu silaj yapımına Mart ayının yarısından sonra hız verdiği bildiriliyor.

Özellikle arpa ve buğday ekili arazileri olan büyükbaş hayvancıların bugünlerde havaların ısınmasıyla birlikte bu ekinleri yeşil olarak biçip hemen top balya yapıp naylonlayarak silaj yapmaya başladıkları gelen bilgiler arasında.

Hayvanların gerek süt veriminde gerekse kilo almalarında faydası olduğu yönünde görüşlerden dolayı silaj yapımına ağırlık veren hayvancıların bazı tahıl üreticileriyle de anlaşarak ekinlerini yeşil olarak biçtikleri bize ulaşan haberler arasında bulunuyor.