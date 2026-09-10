Yunanistan ile Güney Kıbrıs arasında kurulması ve ilerleyen aşamada İsrail’in de katılması planlanan deniz altı elektrik bağlantı projesi “Great Sea Interconnector” (GSI) konusuyla ilgili açıklamalar, Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Politis gazetesi “(Hristodulidis) GSI Projesiyle İlgili Olarak Bakanlarını Ortada Bıraktı- Hristodulidis Fransızların Projeye Dahil Olmasının Ardından İlerleme Görüyor- Hristodulidis’ten GSI Lehinde Dönüş- Başkan Projenin Hayata Geçirilmesiyle İlgili Olarak Esaslı Gelişmeler Görüyor” başlıklarıyla konuya geniş yer ayırdı.

Rum Hükümetinin GSI projesi konusunda rota değiştirdiğini yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada aniden Fransız Meridiam şirketinin projeye dahil olması ayrıca Atina ve Paris’le varılan anlaşmanın akabinde, projenin artık hayata geçirilmeye çok yakın olduğunu söylediğini iletti.

Gazete Hristodulidis’in konuyla ilgili açıklamasının Atina ile Rum kesiminin konuyla ilgili farklı yaklaşımları, DİSİ partisinin konuyla ilgili net bir siyasi karar alınmasına dair yoğun baskısı ayrıca maliye ve enerji bakanlarının pazartesi günü mecliste bir çekince ortamı yaratmaları ve projeyle ilgili çalışmaların Avrupa Yatırım Bankası tarafından güncellenmesinin tamamlanması gerektiğini ortaya koymalarının ardından gerçekleştiğini yazdı.

Gazete Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamada Fransız Meridiam şirketinin projeye dahil olmasının gerek projenin ekonomik boyutu gerekse jeopolitik boyutu açısından belirleyici öneme sahip olduğunu söylediğini, böylece Rum maliye ve enerji bakanlarının geçen pazartesi günü meclis komitesinde ortaya koydukları çekinceli imajı ortadan kaldırdığını belirtti.

Hristodulidis’in hükümet tarafından konuyla ilgili karar alınmasının ön koşulu olarak, projeyle ilgili çalışmaların Avrupa Yatırım Bankası tarafından güncellenmesi gerektiğini ortaya koymadığını yazan gazete, Hristodulidis’in dün bir etkinliğe gidişinde yaptığı açıklamada GSI konusunun 2012 yılında başladığını ve o zamandan bu yana ilk kez projenin uygulanmasına yönelik esaslı gelişmeler olduğunu söylediğini iletti.

Açıklamasında GSI projesinin hayata geçirilmesinin Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasında gerçekleştirilen üçlü zirvede de ele alındığını dile getiren Hristodulidis, Rum Başkanlığı diplomatik bürosunun dün bu konuyla ilgili olarak Fransız elçiliğiyle bir görüşme yaptığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in dün Fransa’da olduğunu ve Fransa Cumhurbaşkanı'yla bu konuyla ilgili bir görüşme yapacağını da ifade eden Hristodulidis, ağustos ayında Fransa Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanı'yla varılan anlaşmanın ardından, bu fikrin (GSI) ortaya çıktığı 2012 yılından bu yana ilk kez sonuçlar ortaya çıkması için, başlayacak aşamaya çok yakın olduklarını dile getirdi.

Haberde Rum hükümetinin, Güney Kıbrıs’ın projenin şirketine hissedar-yatırımcı olarak katılması ve beş yıl için uygulayıcı kuruma yılda 25 milyon euro ödeme konusunda kararlar almaya çağrıldığı da iletildi.

Dünkü açıklamaya kadar Atina ile Rum kesimi arasındaki farklı yaklaşımın bir kez daha aşikâr olduğunu kaydeden gazete, Türkiye’nin ise Doğu Akdeniz’le ilgili taleplerini söylemler aşamasında tırmandırdığını öne sürdü.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın yaklaşımında 24 saat içinde farklılaşma olduğuna işaret eden gazete, Rum Maliye ve Enerji Bakanları Makis Keravnos ile Mihalis Damianos’un, hükümetin projeyle ilgili ekonomik çalışmaların Avrupa Yatırım Bankası tarafından tamamlanmasına dair kararlarına gönderme yaptıklarını aktardı.

Haberde Fransız Meridiam şirketinin projeye dahil olmasının, Hristodulidis’in yaptığı açıklamaya kadar Rum hükümetinin projenin sürdürülebilirliğine dair endişelerini gidermediğinin görüldüğüne de işaret edildi.

Habere göre bunun aksine Atina’daki üst düzey hükümet yetkilileri ise, özellikle de Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Yunanistan’ın kara sularını 12 deniz miline çıkarma hakkını muhafaza ettiğine dair geçen pazar günü yaptığı açıklamasının ardından, Yunanistan-Türkiye ilişkilerindeki ortamın kötüleşmesine rağmen kablonun döşeneceğini ifade etti.

Gazeteye göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ise dün yaptığı açıklamada Yunanistan’ın Ankara’yla iletişim kanallarını açık tutacağını söyledi.

Ülkesinin korku rejimi altında faaliyet göstermediğini ifade eden Yerapetridis, kablonun döşeneceğini dile getirerek, elektrik bağlantısının Yunanistan’ın Avrupa yükümlülüğü olduğunu ve bunun şirketin planlaması temelinde ilerleyeceğini ifade etti.

Gazeteye göre Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hacıvasiliyu da açıklamasında projenin başlangıçtaki planlamaya göre normal şekilde süreceğini söyledi.

Öte yandan gazete Atina’dan “elde edinilen bilgilere dayanarak” projeyle alakalı NAVTEX yayımlanmasının ekim ayında ve her halükârda 2026 yılı içerisinde gerçekleşmesinin muhtemel olduğunu belirtti.

- DİSİ ile AKEL’in açıklamaları

Gazeteye göre DİSİ partisi ise dün yaptığı açıklamada hükümetten, öne çıkıp GSI projesini hiç tereddüt etmeden desteklemesini istedi.

Gazeteye göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriyu ise açıklamasında projeyi stratejik ve jeopolitik öneme sahip bir proje olarak nitelendirerek, konuyla ilgili kesin ve net bir siyasi karar alınmasını istedi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise Dimitriyu açıklamasında hükümetin konuyla ilgili kararsızlığı, farklı fikirler dile getirmesi ve kayıtsızlığının son bulmasını isterken, hükümeti projeye yönelik net bir stratejik taahhütte bulunmaya çağırdı.

Gazetede yer alan başka bir haberde ise AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Rum Enerji Düzenleme Kurulu RAEK’e GSI projesiyle alakalı 10 soru yönelttiği kaydedildi.

Haberde Stefanu’nun proje konusunda Rum hükümeti ile yetkili düzenleme makamlarına şeffaf olunması konusunda baskı yaptığı ifade edildi.