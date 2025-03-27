Ayaklı Gazete’ye Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, bize gönderdikleri bir kaza fotoğrafı ile bölgedeki tehlikeyi dile getirerek sitemlerini paylaştılar.

Bölge sakinleri gönderdikleri fotoğrafla birlikte “Burası Necmettin Erbakan Caddesi (Kızılbaş) bölgesi. Bu yola refüj yapılmadığı takdirde böyle kazalar çok göreceğiz. Neredeyse bu yolda her hafta kaza var. Herhalde burada bir ölüm olunca bu yol düzenlenecek” dediler.

Fotoğrafta görülen kazanın dün yaşandığını ifade eden bölge sakinleri motorlunun ölümden döndüğünü belirterek “ Allah acıdı motorluyu. Acıdı diyoruz, çünkü motoru süren kişi arabanın ve motorun altından zor çıktı” diye konuştular.

Bu yolda araçların çok süratli gittiğini ifade eden bölge sakinleri sürati düşürmek için bu bölgeye kasisler konulması ve refüjler yapılması gerektiğini sözlerine eklediler.