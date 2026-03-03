İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Güney Kıbrıs’taki RAF üssüne insansız drone saldırısı düzenlendiğini ve saldırının özellikle pistin hedef alındığını açıkladı.

Cooper, dün Kıbrıs’taki Ağrotur hava üssüne isabet eden insansız hava aracının üssün pistine çarptığını doğruladı. Cooper, İngiliz televizyon kanalı Sky News’e yaptığı açıklamada, “Bu, insansız bir drone saldırısıdır; özellikle havaalanı pistini hedef almıştır” dedi.

Birleşik Krallık’ın artık bir “hedef” olup olmadığı sorusuna Cooper, “Halihazırda hedef alınan ülkelerde 300 bin Britanya vatandaşı bulunuyor” yanıtını verdi.