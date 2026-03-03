Birleşik Krallık’ın Ağrotur’daki RAF Üssü’nde meydana gelen patlamaya, İran yapımı Shahed 136 kamikaze (intihar) İHA’sının sebep olduğu açıklandı.

Güneydeki medya, söz konusu İHA ile ilgili bilgiler derledi.

Shahed 136’nın, düşük maliyetli olmasına rağmen oldukça etkili bir şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Resmî olarak “loitering munition” (hedef bekleyen mühimmat) veya “tek yönlü saldırı drone’u” olarak adlandırılan HESA Shahed 136, bir insansız hava aracı ile güdümlü seyir füzesi arasında hibrit bir yapıya sahip.

Shahed 136, görevini tamamladıktan sonra geri dönmeyen, tek kullanımlık bir mühimmat olarak tasarlandı.

Boyutlar: Yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda delta kanatlı gövde ve 2,5 metre kanat açıklığı.

Ağırlık: Toplam yaklaşık 200 kg; uç noktasında 40–50 kg patlayıcı yük taşır.

Navigasyon: GNSS/GPS ile atalet navigasyon sistemi (INS) kombinasyonu kullanarak önceden programlanmış koordinatlara otonom şekilde uçar.

Geniş Menzil: Basit tasarımına rağmen tahminlere göre 1.000 km veya daha fazla mesafe kat edebiliyor.