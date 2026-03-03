Güney Kıbrıs, İngiliz egemen askeri üssüne yapılan iki insansız hava aracı (İHA) saldırısı üzerine alarma geçti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis olay üzerine Rum Ulusal Güvenlik Kurulu ve Ulusal Konseyi’ni dün olağanüstü toplantıya çağırdı.

Fotoğraflarda Hristodulides ve güvenlik kuruluna katılanların endişeli oldukları gözden kaçmadı.

Hristodulidis, Ağrotur üssüne İHA saldırısı yapıldığını doğruladı. Gece yarısı üsse “Shahed” türü askeri İHA düştüğünü ve kısmi maddi hasar meydana geldiğini açıklayan Hristodulidis Rum güvenlik makamlarının tam alarm durumunda olduğunu belirtti.

Hristodulidis gelişmeler konusunda bütün Avrupalı ve diğer liderlerle temas halinde olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’ın herhangi bir askeri operasyonun parçası olma niyetinde olmadığını kaydetti.

Öte yandan Hristodulidis, Birleşik Krallık’a ait Ağrotur hava üssüne İHA saldırısı düzenlenmesinin ardından yaptığı açıklamasında, Kıbrıs'a ait askeri kuvvetlerin Orta Doğu’daki genişleyen çatışmaya “hiçbir şekilde katılmadığını” vurguladı.

Hristodulidis, paylaştığı videoda şöyle konuştu:

“Net olmak istiyorum: vatanımız savaşa hiçbir şekilde katılmıyor ve herhangi bir askeri operasyonun parçası olmayı düşünmüyor. Şu ana kadar yürüttüğümüz insani role bağlı kalıyoruz; her zaman çözümün bir parçası olduk, sorunun değil.”

Hristodulidis ayrıca saldırıda kullanılan drone’un İran yapımı Shahed tipi insansız hava aracı olduğunu ifade etti ve olayın ardından tüm ilgili güvenlik birimlerinin alarm durumuna geçirildiğini söyledi.