ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken, Güney Kıbrıs’ta bulunan İngiltere’ye ait Ağrotur Üssü, gece yarısından kısa süre sonra insansız hava aracıyla (İHA) vuruldu. Patlamanın meydana geldiği saldırıda can kaybı olmadı ancak üste hasar oluştu.

Düşen İHA, Ağrotur’un uçakların konuşlanması veya tamiri için kullanılan büyük hangarına düştü ve patlamadan sonra başlayan yangın saat 04.00’te söndürülebildi.

Söz konusu saldırı, İngiltere Başbakanı Starmer'in "Üsleri, savunma amaçlı saldırılar için ABD'ye açtık" açıklamasından çok kısa bir süre sonra yaşandı.

Saldırının ardından Ağrotur Üssü’nde sirenler çaldı, İngiliz askeri üssünde teyakkuz hali ilan edildi.

Rum Başkan Nikos Christodulides’in talimatları doğrultusunda bölge sakinleri evlerini terk etti. Bazı vatandaşlar geceyi Limassol Merkez Hastanesi'nde geçirdi.

Üsse yapılan saldırı sonrasında bölgede yaşayan aileler tahliye edilmeye başlandı. İhtiyaç olmayan personeller de bir başka yere yerleştirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı tahliyeleri ‘’önleyici bir tedbir" olarak nitelendirdi.

Üs personeline, evlerine dönmeleri ve ilerleyen talimatlara kadar evlerinde kalmaları söylendi. Yetkililer ayrıca pencere gibi açıklık alanlardan uzak durulmasını ve mümkünse sağlam mobilyaların arkasında veya altında beklenmesini istedi.

İngiltere, İngiliz üssüne yapılan İHA saldırısına karşılık verildiğini duyurdu.

Birleşik Krallık ve Güney Kıbrıs makamları, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait RAF Ağrotur Üssü’nün insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu ve olayda sınırlı hasar oluştuğunu doğruladı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, saldırıyı teyit ederek, askeri personelin olaya müdahale ettiğini ve üs çevresindeki güvenlik seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığını duyurdu.

Güney Kıbrıs’taki İngiliz üsleri, Ağrotur çevresindeki bölge sakinlerini resmi olarak güvenli bir yerde kalmaları konusunda uyardı. Üs personeline ve ailelerine gece yarısından kısa süre önce e-posta ve kısa mesaj yoluyla “güvenlik tehdidi” bulunduğu, evlerine dönmeleri ve pencerelerden uzak durup sağlam mobilyaların arkasında veya altında saklanmaları istendi.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait savaş uçakları, artan İran gerilimi nedeniyle Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü’nden havalandı.

İki adet Eurofighter Typhoon ile bir adet Airbus KC3 Voyager tanker uçağı bölgede savunma amaçlı devriye uçuşu gerçekleştirdi.

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, GKRY'deki RAF Ağrotur üssüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, GKRY'de bulunan Ağrotur'daki İngiliz Egemen Üssü’nün "şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının" hedefi olduğu belirtilerek, "Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Rum Yönetimi ise, İngiliz egemen üssündeki patlamanın İHA kaynaklı olduğunu açıkladı