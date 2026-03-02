Avrupa bilardosunun en prestijli organizasyonlarından biri olan Predator EPBF Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu sporcuları, Avrupalı rakipleri karşısında ortaya koydukları performansla dikkat çekmeyi başardı.

AVRUPA ARENASINDA KUZEY KIBRIS RÜZGÂRI

Antalya’da düzenlenen ve Avrupa’nın en güçlü isimlerini bir araya getiren şampiyonada genç sporcularımız, tecrübeli ve üst düzey rakipler önünde sergiledikleri mücadeleci oyunlarıyla ülkemizi başarıyla temsil etmeyi başararak dikkat çekti.

GENÇ SPORCULARIMIZ AVRUPA’NIN EN İYİLERİ ARASINDA

Büyük Erkekler kategorisinde 97 sporcunun yarıştığı zorlu etapta Mustafa Alnar çeyrek finale yükselerek turnuvayı 5. sırada tamamlayarak Avrupa sahnesinde önemli bir başarıya imza attı. Bilge Alaçam ise güçlü rakiplerle mücadele ettiği şampiyonayı 33. sırada tamamlayarak değerli bir deneyim kazanarak deneyim kazanmış oldu.

AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDA ÇEYREK FİNAL GURURU

Kadınlar kategorisinde 46 sporcunun yer aldığı organizasyonda Alara Ghaffari çeyrek finale çıkarak 5. sırayı elde ederken, Sevimsu Yazganarıkan ise turnuvayı 17. sırada tamamladı. Genç sporcularımızın Avrupalı rakipleri karşısında gösterdiği cesaret, disiplin ve performans gelecek adına umut verirken, kısa sürede başarıyı yakalayacak durma geldi.

KUZEY KIBRIS BİLARDOSUNUN YÜKSELİŞİ

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından yapılan açıklamada hedefimiz, genç yeteneklerimizi uluslararası arenada daha fazla tecrübe kazandırmak ve Avrupa sahnesinde kalıcı başarılar elde etmek olduğuna vurgu yaparak, Antalya’da elde edilen bu sonuçlar, Kuzey Kıbrıs bilardosunun yükselişinin en somut göstergelerinden biri olduğunu, Şampiyona sekiz top disiplininde devam ederken, sporcularımıza Avrupalı rakipleri karşısında üstün başarılar dilendi.