Ağrotur’daki İngiliz hava üssünde dün öğleden sonra yeni bir “güvenlik tehdidi” ilan edildi.

Üs personeline, “sürekli güvenlik tehdidi” bulunduğu mesajı gönderildi, çalışanlar üssü terk etti ve kapılar kapandı.

Edinilen bilgilere göre, tehdidin duyurulmasının ardından Ağrotur köyü de tahliye edildi. Rum basınında yer alan bilgilere göre, Rum İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, İngiliz üs yetkililerinin hava üssünü boşaltma kararı almasının ardından Kıbrıs Rum hükümetinin de Ağrotur köyünün tahliye edilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Güney Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri, İran’dan atıldığı iddia edilen balistik füzeler nedeniyle “canlı hava tehdidi” uyarısı almasının ardından tam tahliye emri verdi.

SBA yönetimi, öğleden sonra 12:48’de acil durum protokollerini devreye sokarak tüm personelin üsleri boşaltmasını emretti.