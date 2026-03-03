Rumlar insansız hava araçları saldırılarının artması üzerine Yunanistan'a sığındı.

Rum Başkan Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten yardım istedi. Bunun üzerine Rumlara iki savaş uçağı ve iki F-16 savaş uçağı gönderilmesi kararı alındı.

Dün akşam Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait dört F-16 savaş uçağı, Baf'taki Andreas Papandreou Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Kıbrıs’ın dün insansız hava aracı saldırılarının hedefi haline gelmesinin ardından, iki Yunan fırkateyni ve Yunan F-16 savaş uçaklarının Kıbrıs'a doğru yola çıktığını açıkladı.

İki fırkateynden biri, geçen yılın sonlarında hizmete giren ve sekiz Exocet gemisavar füzesi, 25 uçaksavar füzesi ve sekiz kara saldırı füzesiyle donatılmış bir donanma gemisi olan Kimon sınıfı Belharra olarak kayıtlara geçti.

Yunan haber sitesi NewsIt, savaş uçaklarının "Kıbrıs hava sahasının korunmasında aktif olarak yer aldığını" bildirdi.

Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in kısa süre önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile telefon görüşmesi yaptığını ve “yaşanan son saldırılardan sonra Yunanistan’ın kriz süresince Güney Kıbrıs’ın güvenliğine destek olacağını söyledi.

Yunanistan’ın derhal iki firkateyn (Kimon firkateyni ve “Kentavros” sistemi taşıyan diğer bir firkateyn) yanında F-16 tipi savaş uçağını gönderme kararı aldığını açıklayan Dendias, “daha iyi eşgüdüm için” bugün Yunan Genelkurmay Başkanı ile birlikte Güney Kıbrıs’a gideceğini de belirtti.