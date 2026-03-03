Ağrotur’daki İngiliz egemen askeri üssüne önceki gece yapılan İHA saldırısı sonrasında dün sabah Rum Ulusal Konseyi, Rum yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında olağanüstü toplandı.

Rum Sözcü Letimbiotis Rum yönetiminin, İngilizlerin saldırıya yaklaşımından ve bölgede sakin Rumlara bilgi verilmemesinden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Ulusal Konsey’in, Güney Kıbrıs’ın “savaş operasyonlarına katılmadığı ve katılmasının söz konusu olmadığı” ortak görüşüne sahip olduğunu açıkladı.

İngiltere’den, Kıbrıs’taki askeri üslerin kullanılmayacağı bilgisi aldıklarını, İngiltere Başbakanı’nın açıklamasından sonra aldıkları teyidin de aynı doğrultuda olduğunu belirten Letimbiotis, “gerek meseleye yaklaşıma gerek İngiliz üs bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın bilgilendirilmemesinden duyduğumuz rahatsızlığımızı dile getirmek üzere gerekli bütün girişimlerde bulunulacak.” dedi.

İHA saldırısından sonra, İngiltere ile istişare içerisinde olduklarını ve “İngiliz üslerinin, Güney Kıbrıs’ın insani rolü dışındaki herhangi bir şeye katılmaması gerektiğini ilettiklerini” söyleyen Letimbiotis, ülke olarak, ortaklarıyla istişare içerisinde gerekli bütün önlemleri aldıklarını da söyledi.

Letimbiotis, Ağrotur İngiliz egemen askeri üssüne önceki gece yapılan İHA saldırısıyla ilgili son gelişmeleri basınla paylaştı.

Rum hava savunmasının "tam operasyonel hazırlık durumunda" bulunduğunu açıklayan Letimbiotis, adaya iki balistik füze ateşlendiği bilgilerini ise doğrulamadı.

Öğle saatlerine doğru Kıbrıs yönüne doğru gelen iki İHA’nın zamanında engellendiğini de belirten Letimbiotis, Baf Havalimanı’nın boşaltılması emrinin, Ağrotur’daki İngiliz üslerine doğru gitmekte olan iki İHA saptanması üzerine verildiğini kaydetti.

Rum yönetiminin, dün geceki İHA saldırısıyla ilgili İngiltere’nin tavrı ve zamanında bilgi paylaşmamasından duyduğu rahatsızlığı "en sert şekilde" İngiltere’ye iletildiğini de açıklayan Letimbiotis, “Kesin olan şu: Kıbrıs hiç hedef olmadı. Hedef olan Andreas Papandreu Hava Üssü değil Ağrotur İngiliz üssüydü.” ifadesini kullandı.