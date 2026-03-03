Güney Kıbrıs, ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı ortak saldırılar sonrasında Ortadoğu’da yaşanan savaş nedeniyle alarma geçti.

Ağrotur üssüne yapılan İHA saldırısının ardından Rum polisi özellikle Limasol’da kırmızı alarma geçti.

başta Limasol olmak üzere, Larnaka ve Baf’ta hedef olabilecek Yahudi, İngiliz ve Amerikalılara ait okullar, sinagoglar ve büyükelçiliklerde güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

Silahlı polisler devriye geziyor. Hedef olabilecek yerlerdeki güvenlik personelinden tabanca ve otomatik tüfekleri dışında çelik yelek ve kask takmaları istendi. Bunun dışında polis ekip araçları da devriye görevi yapıyor.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, havalimanları da dahil bütün kritik altyapılarda ek güvenlik yanında ülkenin insani rolüne uygun önlemlerin alınarak, güvenlik düzeyinin sürekli artırıldığını söyledi.