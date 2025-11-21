Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu Av. Salih Irkad başkanlığında toplandı. Alınan kararlar şöyle;

1) Kurul, TK-7/2025-2026 sayılı ve 7/11/2025 tarihli başvuruyu incelemiş olup, AKSA 1. Lig kulübü Yalova SK’nın 105425 lisans numaralı futbolcusu Hasip Uluhan’ın başvuru konusu edilen ve sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ve/veya açıklamalarının öncesinde benzer nitelikte bir paylaşım yapmış olduğu, işbu paylaşım nedeni ile 21/10/25 tarihinde disipline sevk edildiği ve 24/10/25 tarihinde 5 maç ceza alması üzerine aynı ve / veya daha ağır içerikleri bulunan ikinci paylaşımı yaptığı ve ilgili futbolcunun 35 yaşında olup takım kaptanı olduğu gerçeklerini de göz önünde bulundurarak Disiplin Kurulumuz ilgili futbolcuya vermiş olduğu 8 maçtan men cezasının tarafımızdan herhangi bir müdahaleyi gerektirmemekte olduğuna karar vermiştir. Bu cihetle ilgili futbolcuya verilen cezayı oy birliği ile onarız.

2) Kurul, TK- 9/2025-2026 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem raporlarını inceleyip tetkik ve tezekkür etmiştir. 8/11/2025 tarihinde Ortaköy İrsen Küçük Stadı'nda oynanan Yenikent Perçinci SK – Baf Ülkü Yurdu arasındaki U17 Bölgesel Lig 1. Grup müsabakasında Yenikent Perçinci SK futbolcusu Demir Kalfaoğlu, maçın 50. Dakikasında atılan gol sonrasında rakip takım futbolcusuyla girmiş olduğu tartışma neticesinde aralarında itiş kakış yaşanmış ve maçın hakemi tarafından kırmızı kartla ihraç edilmiştir. Tarafımıza yapılan itiraz ve buna ekli sunulan yazılı savunma ve keza huzurumuzda yapılan sözlü savunmada bahsi geçen kişi maçtan sonra ilgili hakemden özür dilediğini ve keza kurulumuzdan da böyle bir davranışta bulunduğu için özür dilediğini yaptığı hareketten çok pişman olduğunu ve bir an için sinirlerine hakim olamayarak rakiple tartıştığını keza rakibinin kendisine çok ağır hakaretlerde bulunduğunu ve kesinlikle boğazını sıkmadığını sadece göğsünden ittiğini ve keza oyundan ihraç edildikten sonra herhangi bir taşkınlık çıkarmadan sahayı terkettiğini bundan sonra çok daha dikkatli olacağını beyan etmiştir.

Disiplin Kurulu bahsi geçen futbolcuya 3 resmi müsabakadan men cezası vermiştir. Kurulumuz Disiplin Kurulunun vermiş olduğu cezanın prensip olarak çok ağır bir ceza olduğunu düşünmemekle birlikte pişman olan ve gerek hakemden gerekse kurulumuzdan özür dileyen konu şahısa futbol hayatında ilk kez kırmızı kart görmesi sebebiyle bir fırsat vererek bilhassa tarafımıza sunulan raporları ve savunmayı inceledikten sonra konu futbolcuya verilen cezayı 2 resmi müsabakaya düşürmeyi uygun ve adil buluruz.