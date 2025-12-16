AKSA Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka’da Kulüp Başkanı Umut Düzdaban, Karşıyaka ile Doğan Türk Birliği arasında oynanan karşılaşmada hakemlere yönelik söylemleri nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

KTFF tarafından yapılan açıklamada, KTFF Soruşturma Merci’nin 16.12.2025 tarihinde sevk kararını aldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“23263 maç numarasıyla 13.12.2025 tarihinde Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı’nda oynanan Karşıyaka – Doğan Türk Birliği karşılaşmasında, Karşıyaka Kulüp Başkanı Umut Düzdaban’ın hakemlere yönelik söylemleri sebebiyle KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.”