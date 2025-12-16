Hamitköy Masterler Derneği, Hamitköy Spor Kulübüne hizmeti geçmiş kişilerin anısına düzenlediği geleneksel turnuvayı bu yıl da gerçekleştirdi.

Başkanlığını Mustafa Şeytan’ın yaptığı Hamitköy Masterler Derneği tarafından organize edilen anlamlı anı turnuvasında, Hamitköy Spor Kulübüne başkan, yönetici ve futbolcu olarak hizmet etmiş olan merhumlar Esat Erdoğmuş (Hoca), Ahmet Beysoydan, Raif Mesda, Tegi Kalfa, İsmet Latifoğlu, Mustafa Hacımusa, Kemal Nalbant, Tuncer Dağaşaner, Alaaddin Coşkuner, Selçuk Yalızat, Asaf Cemal, Özgün Özzeki, Yusuf Çoban, Yusuf Çocuk, Gürsel Altınöre, Rasım Okşaner, Adnan Bostancı, Ahmet Hasan Sakallı, Rüstem Albayrak, Erol Buba ve Mustafa Sakallı (Hoca) anıldı.

Hamitköy Merhumlar Anı Turnuvasında, Hamitköy Masterleri, Efsane Masterleri, Mr Pipe Masterleri ve Güzelyurt Masterleri mücadele etti. Turnuvayı Kutlay Malek ve ekibi yönetti. Ortaköy İrsen Küçük Stadında oynanan Hamitköy Merhumlar Anı Turnuvasında ilk olarak üçüncülük maçı oynandı. Hamitköy Masterleri ile Efsane Masterleri arasında oynanan üçüncülük maçını 3 – 0 kazanan Efsane Masterleri, turnuvanın 3.sü oldu.

Final maçında ise Mr Pipe Masterleri ile Güzelyurt Masterleri karşı karşıya geldiler. Mr Pipe Masterleri, Güzelyurt Masterleri’ni 3 – 1 mağlup ederek Hamitköy Merhumlar Anı Turnuvasında şampiyon oldu. Hamitköy Merhumlar Anı Turnuvasının Gol Kralı ise Güzelyurt Masterleri Takımından Engin oldu.

ŞEYTAN TEŞEKKÜR ETTİ

Hamitköy Masterler Derneği Başkanı Mustafa Şeytan anlamlı turnuvada dostluk ve fair – play çerçevesinde mücadele eden takımlara teşekkür ederken, Mustafa Şeytan’ın konuşması sonrasında turnuvanın ödülleri verildi.