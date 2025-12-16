AKSA Süper Lig ekibi Gönyeli’de Sinem Baştaş başkanlığındaki yönetim, Teknik Direktör Emre Perçinci ile yolları ayırdı. Çoğunluğu yetenekli gençlerden kurulu kadrosuyla sezona iyi bir başlangıç yapan ve puanları toplayan Gönyeli’de son haftalarda başlayan istikrarsızlık ve özellikle son 2 maçta ligin dibindeki 2 takım olan Yeniboğaziçi ve Mesarya maçlarında alınan yenilgiler sonrasında işler karıştı.

Gönyeli yönetim kurulu Başkan Sinem Baştaş başkanlığında toplanarak Emre Perçinci ile yolları ayırma kararı aldı. Başkan Baştaş, Teknik Direktör Emre Perçinci’ye alınan kararı bildirdi ve Gönyeli yönetimi zaman geçirmeden yeni teknik adam arayışlarına başladı.

Öte yandan Gönyeli ile yollarını ayıran teknik direktör Emre Perçinçi, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı: Paylaşımı şöyle:

“Sevgili Gönyeliye veda etme zamanı.

Bu süreçte neler yaşadığımız hep bizde kalacaktır.

İlk günden itibaren desteğini hiç esirgemeyen taraftarımıza, bizim bir dediğimizi ikiletmeyen Sanli Çoban ve Hüseyin Amcaoğlu'na teşekkür etmek isteriz.

Ayrıca herşeylerini veren, bizimle özel bağ kuran kaptan Ulas Candanal ve tüm oyuncularımıza, kendim ve ekibim adına(Tugay Atiker, Hasan Sarioglu, Mustafa Berkay Sari, Umut Çavuşgil) sonsuz teşekkür etmek istiyoruz.”